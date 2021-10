Erano a bordo della loro auto, una Tiguan Volkswagen, quando improvvisamente il mezzo è andato in fiamme.

Un grande spavento per la famiglia a bordo dell’auto.

Il fuoco è divampato in pochissimo tempo, ma per fortuna non si registrano feriti o ustionati. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio in località Barone a Sud di Catanzaro.