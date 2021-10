Banca d’Italia, iniziative di educazione finanziaria il 15 ottobre

Con le iniziative di educazione finanziaria, la Banca d’Italia intende trasmettere le competenze di base di economia e di finanza al fine di aiutare gli individui a compiere scelte finanziarie più consapevoli e a comprendere meglio il funzionamento dell’economia. Saper gestire il proprio bilancio, scegliere il conto corrente più conveniente e la tipologia di mutuo più favorevole per comprare una casa e investire bene i propri risparmi per garantirsi una pensione adeguata, sono competenze di base importanti, come saper navigare su Internet o guidare un’automobile.

Il 15 ottobre 2021 – dalle 15,00 alle ore 16,00 – la Filiale di Catanzaro illustrerà le principali attività di educazione finanziaria offerte dalla Banca d’Italia rivolte sia ai giovani, attraverso le scuole, sia agli adulti.

Di seguito il link per l’accesso all’evento che si terrà on line, sulla piattaforma Webex.

https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-it/j.php?MTID=md0beeee0ac6f072829ab5bcdf37cf039