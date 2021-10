Rinnovo direttivo Aiga, gli auguri del Consiglio dell’Ordine Avvocati

Il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro saluta con entusiasmo il rinnovo dell’organo direttivo della Sezione territoriale dell’AIGA, l’Associazione dei Giovani Avvocati. Nell’esprimere gli auguri di buon lavoro e le congratulazioni per i neoeletti, con in testa il Presidente avv. Antonio Arnò, il COA di Catanzaro ritiene elemento di assoluta rilievo la vitalità operativa dell’AIGA di Catanzaro che emerge anche all’esito della recente consultazione elettorale.

“La partecipazione dell’AIGA sempre più convinta e condivisa, e soprattutto contenutisticamente ricca e incisiva, alla vita e alla politica forense, locale e non, costituisce un ulteriore stimolo per l’intero Consiglio dell’Ordine che, nel corso della presente legislatura, ha confermato la propria vicinanza e la propria capacità ricettiva delle istanze provenienti dai giovani avvocati” – afferma il presidente degli Avvocati di Catanzaro Avv. Antonello Talerico.

“In una fase di epocale trasformazione della professione legale, diventano così ineludibili i contributi, le sollecitazioni e le motivazioni da cui è intessuta l’attività di un’associazione dinamica e volitiva come l’AIGA, giustamente desiderosa di affermare la centralità dell’Avvocatura in ogni sua componente. Il COA di Catanzaro si dice certo che il ruolo dell’AIGA sarà rilevante e decisivo nell’immediato futuro, in cui bisogna ripensare modelli e mappe su cui orientare la professione anche per effetto degli strascichi del devastante periodo emergenziale”.