Asd Catanzaro Lido replica a Costanzo: “Siamo in piena attività  di scuola calcio”

Riceviamo e pubblichiamo la replica dell’ ASD CATANZARO LIDO 2004 al consigliere comunale Sergio Costanzo.

Abbiamo letto la nota stampa del consigliere comunale Costanzo che evidentemente è stato male informato circa il campo sportivo di Calcio del quartiere Siano, e pertanto nel ringraziarlo per l’attenzione, desideriamo restituire la verità all’opinione pubblica, invitando lo stesso a verifica di persona il nostro lavoro sportivo quotidiano. La nostra ASD Catanzaro Lido 2004 è legittimamente affidataria con delibera della Giunta Comunale del Campo struttura polivalente di Siano e non esiste nessun vincolo temporale di 12 mesi o di scadenza entro lo Giugno scorso, in quanto basta saper leggere gli atti amministrativi e chiaramente se ne deduce che il termine è “ nelle more dell’espletamento del nuovo bando di gara per l’assegnazione definitiva” . Pertanto cogliamo l’occasione per sollecitare all’amministrazione comunale la pubblicazione del nuovo Bando di Gara per l’affidamento del Campo Sportivo

Siano al quale potranno partecipare sicuramente tutti quei soggetti sportivi legittimati a farlo. Abbiamo poi visto alcune foto, riguardanti la struttura sportiva, pubblicate specularmente al solo scopo di ingenerare un dileggio verso la nostra Associazione Sportiva. Teniamo a precisare che intanto la struttura sportiva Siano, dopo 9 mesi di loockdown e impedimento ad utilizzarla per via del COVID 19. In seguito la stessa struttura sportiva, è stata riconsegnata da noi all’amministrazione comunale per circa un anno per consentire i lavori di rifacimento del terreno del campo di gioco, quello stesso terreno che per lungo tempo ci ha tanto limitato nella nostra quotidiana attività sportiva. Successivamente l’amministrazione comunale con tanto di delibera di giunta ci ha riaffidato appunto la struttura sportiva “ nelle more dell’espletamento del nuovo bando di gara per l’assegnazione definitiva”, ed allatto della riconsegna abbiamo fatto notare che la struttura essendo stata chiusa per troppo tempo necessitava di interventi di manutenzione straordinaria che non sono in capo alla nostra società che ha solo il compito di effettuare la pulizia la custodia e la piccola manutenzione ordinaria, che svolgiamo con dedizione ed a nostre spese, oltre che le attività di Scuola Calcio.

Oggi pertanto le foto utilizzate, impropriamente e furbescamente, sono state da noi stessi depositate e poste all’attenzione dell’amministrazione comunale all’atto della riconsegna dopo la deliberazione di Giunta, per gli adempimenti tecnici del caso che l’amministrazione comunale deve fare. Infine a chi dice che la struttura è chiusa ed inutilizzate diciamo pubblicamente che mente sapendo di mentire, in quanto siamo in piena attività di scuola calcio con i nostri tesserati, nel pieno rispetto dei protocolli CONI – COVID e ciò lo possono testimoniare i vari genitori e decine di bambini frequentanti i corsi della nostra scuola Calcio presso l’impianto sportivo polivalente di Siano. Vogliamo poi informare chi continua a dileggiare ed infangare il nostro operato sportivo che la struttura è aperta anche al territorio con le attività di aggregazione sociale e sportiva, con la parrocchia del quartiere Siano e con la vicina scuola Secondaria di Primo Grado dello stesso quartiere. Alleghiamo alcune foto che testimoniano l’attività che stiamo svolgendo già dal mese di settembre 2021.