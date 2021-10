Cittadinanza onoraria a Vittorio Colao, sabato a Fossato Serralta

Ci sono momenti che fanno la storia di un paese. Per la comunità Fossato Serralta è l’ora di scrivere qualcosa di solenne per tutta la popolazione del piccolo paese del catanzarese. Sabato 16 ottobre, alle ore 16, verrà conferita la cittadinanza onoraria a Vittorio Colao, già responsabile della task force del governo Conte e ora ministro per l’innovazione e transizione tecnologia del governo Mario Draghi.

A darne notizia è il sindaco di Fossato Serralta Domenico Raffaele.

Vittorio Colao, in passato manager di importanti aziende come Rizzoli e Vodafone, è figlio di un fossatese doc e il suo cognome è presente in queste latitudini fin dal 1560. Ce n’è abbastanza per scrivere insieme qualcosa che merita di essere tramandato ai posteri.