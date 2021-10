Le eccellenze del turismo calabrese sbarcano a Rimini

Le eccellenze del turismo calabrese da domani, 13 ottobre, a Rimini per partecipare alla più prestigiosa vetrina italiana del settore.

La Regione Calabria è infatti presente al Ttg-Travel experience, il marketplace del turismo in Italia, quest’anno alla 58esima edizione, che si concluderà venerdì 15 ottobre.

I PARTECIPANTI

Uno stand di 300 metri quadrati, interamente personalizzato, in una posizione di strategica visibilità nel padiglione C3, ospiterà i 38 operatori turistici arrivati dalla Calabria e sarà la location ideale dove incontrare i buyer nazionali e internazionali, per promuovere le novità dell’offerta turistica e consolidare la vendita delle attrazioni già note e di successo.

Un’occasione imperdibile, specie dopo il periodo pandemico da Covid-19, per fare promozione in presenza in un contesto dal respiro internazionale sia dal punto di vista business che consumer.

CICLOVIA DEI PARCHI

Da sottolineare la presenza a Rimini della Ciclovia dei Parchi della Calabria e di numerose associazioni di promozione turistica, oltre che di tanti tour operator e albergatori locali.