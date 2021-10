Sport e Periferie 2020, tra i beneficiari 11 i comuni del Catanzarese

“È stata di recente resa nota la graduatoria dei progetti relativi al bando ‘Sport e Periferie 2020’, un importantissimo progetto per lo sport voluto dal Presidente Giuseppe Conte, rivolto alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. Sono contento di annunciare che ben 62 comuni calabresi riceveranno nei prossimi mesi un contributo pari a 38.775.668 euro diviso per ciascuno dei loro progetti.”

È questo l’annuncio del deputato calabrese del Movimento 5 Stelle Alessandro Melicchio, componente della Commissione Cultura alla Camera, che ha tra le sue competenze anche lo Sport. “Per questo bando erano pervenute oltre 3.300 richieste e l’ammissione non era affatto facile e scontata, per questo mi congratulo con le amministrazioni e gli uffici tecnici di questi comuni perché sono stati in grado di elaborare progetti interessanti ed in linea coi criteri indicati dal bando.”

Il parlamentare pentastellato spiega nel dettaglio come verranno ripartiti i fondi. “Per la provincia di Catanzaro sono stati stanziati 6.259.902 euro, da dividere in 11 comuni tra cui il capoluogo stesso e Lamezia Terme, ai quali andranno 700 mila euro a testa. La quota maggiore, 17.648.031 euro, andrà in provincia di Cosenza, con 28 comuni premiati: Cosenza, Rende, Acquaformosa, Aiello Calabro, Albidona, Altomonte, Belvedere Marittimo, Bonifati, Cetraro, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Grimaldi, Laino Borgo, Mendicino, Mormanno, Panettieri, Piane Crati, Rocca Imperiale, Rota Greca, San Cosmo Albanese, San Fili, San Giorgio Albanese, San Nicola Arcella, San Sosti, Sant’Agata di Esaro, Scigliano, Vaccarizzo Albanese, Villapiana. 7.744.613 euro sono invece destinati a 12 comuni del crotonese, 3.731.329 euro andranno a 6 comuni del reggino e 3.391.773 euro sono gli stanziamenti per 5 comuni della provincia di Vibo Valentia. Sono certo che questi finanziamenti saranno una bella opportunità per il nostro territorio e per tutta la comunità calabrese perché potenziando l’offerta in ambito sportivo, saranno molti i benefici per i nostri ragazzi in termini di inclusione sociale, condivisione e aggregazione”, conclude Melicchio.