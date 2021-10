Operazione Aesontium, le congratulazioni della federazione sindacale Coisp Mosap

La federazione sindacale COISP- MOSAP- vuole complimentarsi con il procuratore Nicola Gratteri, con il sig. Questore di Catanzaro Agricola e con il Capo della Mobile Catalano oltre che con i colleghi investigatori operanti della Squadra mobile e dei Carabinieri per aver portato a termine l’operazione di Polizia denominato ‘Aesontium’, che ha disarticolato un’organizzazione criminale che dalle risultanze investigative è risultato essere composto da soggetti di etnia rom che nei quartieri a sud della città gestivano un rilevante traffico di stupefacenti e seminavano il terrore nella zona con decine di condotte criminali debitamente documentate dai nostri brillanti investigatori verso i quali auspichiamo adeguati riconoscimenti premiali da parte della nostra amministrazione.

Il Coisp – si legge in una nota stampa – vuole rimarcare e sottolineare il costante operato della magistratura e delle forze di Polizia ultimo baluardo di stato li presenti, visto che ci teniamo a ricordare che sono anni che questa organizzazione sindacale unitamente anche alle altre organizzazioni sindacali della Polizia di Stato denuncia lo stato di abbandono e di degrado di questi quartieri, e pertanto lanciamo l’ennesimo appello alla politica locale affinché ponga in essere operazioni di riqualificazione e di bonifica degli stessi quartieri , non è possibile che le uniche istituzioni presenti nella zona siano le forze di Polizia, ‘doveroso dare un futuro diverso a queste realtà’ .