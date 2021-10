Scomparsa giornalista Gambardella: il cordoglio del Sindaco

“Il mondo del giornalismo catanzarese piange la scomparsa di una delle sue firme più rappresentative, quella di Gerardo Gambardella. Un uomo che, pur non essendo nato nella nostra città, fin da giovane ha trascorso la sua vita nel Capoluogo, esercitando con passione e tenacia il mestiere di cronista per numerose testate, con un’attenzione particolare per gli argomenti legati alla sanità. Ma il suo nome resterà per sempre legato al ricordo di un periodo memorabile per l’informazione regionale, come quella di Telespazio Calabria. A nome di tutta l’amministrazione, esprimo il più sentito cordoglio”. Così il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo in un messaggio di cordoglio per la scomparsa del giornalista Gerardo Gambardella.