Sit in dei lavoratori S.Anna davanti all’Asp di Catanzaro: fateci lavorare

Sit in corso davanti alla sede dell’Asp di Catanzaro da parte dei lavoratori del Sant’Anna Hospital in attesa di novità relative alla riunione in corso di svolgimento nella sede tra i vertici dell’Azienda Sanitaria provinciale e quelli della clinica. Argomento dell’incontro la cifra di cui la struttura sanitaria è creditrice.

Il S.Anna ricordiamo ha dovuto sospendere le prestazioni per mancanza di liquidità.