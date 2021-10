Stanno continuando le operazioni di pulizia e bonifica dei canaloni e delle caditoie stradali programmate il mese scorso in una riunione presieduta dal sindaco Sergio Abramo.

Supervisionati dal settore Gestione del territorio con il funzionario Salvatore Montesano, gli addetti hanno ripulito in questi giorni il canalone di via Carlo Pisacane e ora sono impegnati con le caditoie di via Miraglia, via Magenta, del sottopasso del quartiere Germaneto e a Pontegrande. Nella prossima settimana sono previsti interventi su canaloni e caditoie nel quartiere Santa Maria.

Sono già stati eseguiti lavori sui canaloni in via Fares, nel quartiere Sala, sulle caditoie stradali di via Patari e piazza Dante, nella zona di Mater Domini, in via Livorno e sul lungomare, oltre che sul canalone presente fra viale Crotone e lo stesso lungomare, all’altezza del Provveditorato agli studi, quindi in zona Croci, a Santa Maria, via Conti Falluc e traversa Cassiodoro. È stato anche bonificato il primo tratto dell’alveo del torrente Castace, all’interno dell’abitato del rione Cava.