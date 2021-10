Manifestazione contro il green pass a Catanzaro

“La magistratura intervenga per fermare questa falsificazione medico scientifica“. Si riferiscono alla pandemia da Covid 19 e chiedono l’intervento per interrompere la certificazione che consegue alla vaccinazione: il Green pass.

Dall’inizio ad oggi, il Coronavirus per le persone scese in piazza Matteotti, a Catanzaro, sarebbe nel mondo una “falsificazione” e tutti i decreti scaturiti per arginarne il contagio in stato di Emergenza proclamato nel 2020, non sarebbero legali, anzi sarebbero illegittime e incostituzionali “come dimostrano – sostengono le persone presenti – alcune sentenze di giudici. Noi ci auguriamo (da qui il sit in di fronte alla Procura del capoluogo calabrese, ndr) che il dottore Gratteri possa salvare il popolo italiano“.