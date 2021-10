Non utilizzarono risorse Regione per scopi personali. Assolti vertici Centro disabili Prisma

Nessuna truffa né malversazione ai danni dello Stato almeno secondo i giudici di primo grado. Il Tribunale di Catanzaro ha assolto da queste accuse Giuseppina Ranieri e Angelo Gullà, entrambi 54 anni presidente e vice presidente del Centro disabili Prisma Onlus, associazione di San Sostene in provincia di Catanzaro.

Erano finiti a giudizio in quanto accusati di aver utilizzato risorse della Regione Calabria, per acquistare a titolo personale smartphone, pc e altro. Accolta la tesi difensiva degli avvocati Vincenzo Ioppoli e Angela La Gamma dopo che il pm Reale aveva chiesto una condanna per entrambi a 2 anni e 4 mesi. Scagionati perchè il fatto non sussiste.