Banca d’Italia, ecco le attività di educazione finanziaria in Calabria

Con le iniziative di educazione finanziaria, la Banca d’Italia intende trasmettere competenze di base di economia e di finanza per aiutare gli individui a compiere scelte finanziarie più consapevoli e a comprendere meglio il funzionamento dell’economia. Saper gestire il proprio bilancio, scegliere il conto corrente più conveniente e la tipologia di mutuo più favorevole per comprare una casa e investire bene i propri risparmi per garantirsi una pensione adeguata, sono competenze di base importanti, come saper navigare su Internet o guidare un’automobile.

Decisioni finanziarie inappropriate – come un indebitamento eccessivo rispetto al reddito o investimenti in strumenti troppo rischiosi – possono dare luogo a situazioni di tensione finanziaria per una persona, causando un abbassamento della qualità della vita.

La Banca d’Italia svolge sul territorio nazionale le attività di educazione finanziaria nei confronti dei giovani, attraverso le scuole, e degli adulti. Le attività sono offerte online. Gradualmente riprenderanno anche le iniziative in presenza.

Questo documento contiene un prospetto sintetico di tutte le iniziative di educazione finanziaria offerte dalle due Filiali della Banca d’Italia presenti in Calabria.

La Banca d’Italia è disponibile ad offrire anche ulteriori iniziative di educazione finanziaria per rispondere a specifiche richieste del territorio.

Le attività di Educazione finanziaria in Calabria