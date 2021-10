“Calabria Straordinaria” al Ttg-Travel Experience di Rimini, molti incontri con i buyer nazionali ed internazionali

Ultimo giorno per “Calabria Straordinaria” al Ttg-Travel Experience di Rimini, il marketplace del turismo in Italia, quest’anno alla 58esima edizione.

La partecipazione alla più prestigiosa vetrina italiana del settore ha portato a numerosissimi incontri tra gli operatori locali ed i buyer nazionali ed internazionali in questa tre giorni nello stand di 300 metri quadrati, interamente personalizzato.

IL PREMIO “COVID SAFETY INDEX”

L’esperienza al Ttg 2021 è stata sugellata, inoltre, dal conferimento alla Regione Calabria del premio “Covid Safety Index”, da parte della società “The Data Appeal Company”, per la gestione dei protocolli Covid-19 (sanificazione, distanziamento, orari, modalità di accesso) nelle strutture ricettive calabresi. Soluzioni e misure anti contagio calabresi sono risultate le più rassicuranti d’Italia agli occhi del turisti e dei viaggiatori, specie in estate, quando l’indice di soddisfazione (in altri periodi al 60,7%) è arrivato al 71,6%.

«DESIDERIO DI TORNARE A VIAGGIARE»

«La partecipazione della Regione Calabria a questa edizione del Ttg – ha evidenziato la dirigente della Uoa Promozione della Regione Calabria, Maria Antonella Cauteruccio -, è stata particolarmente importante per il rilancio del turismo dopo due anni di grande instabilità, a causa della pandemia da Covid-19, oltre che strategica per intercettare il diffuso desiderio della comunità mondiale dei viaggiatori, che in questi giorni abbiamo potuto verificare di persona, di tornare a viaggiare in sicurezza ma al più presto».