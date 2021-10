Green Pass, prima giornata di verifiche al Comune

Prima giornata di verifiche sul possesso del Green Pass anche al Comune di Catanzaro, dopo l’obbligo scattato a livello nazionale per tutto il personale della Pubblica amministrazione. I dipendenti incaricati hanno effettuato controlli a tappeto sul possesso del certificato verde da parte di chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’amministrazione, condizione divenuta indispensabile ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro e per non incorrere nelle sanzioni previste. Si ricorda che l’unica categoria di soggetti esentati dall’obbligo di esibire il green pass per accedere alla sede comunale è quella degli utenti che si presentano negli uffici per i servizi erogati dall’amministrazione.

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, ha inoltre tenuto a specificare che “tutti i cittadini che si recano al Palazzo comunale, per incontri o riunioni con i consiglieri comunali, così come tutti gli altri titolari di cariche elettive o istituzionali, sono tenuti ad esibire il green pass. La politica deve dare sempre il buon esempio e confido, perciò, nella fattiva collaborazione dei colleghi per il rigoroso rispetto delle misure di legge”.