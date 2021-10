Il Comune di Catanzaro si costituisce parte civile nel processo Farmabusiness

Le assenze avranno il loro perché. Politico o personale lo possono dire solo i diretti interessati. Quella di Ivan Cardamone dalla seduta di giunta che ha dato il via libera alla costituzione di parte civile del Comune nel procedimento Farmabusiness, è stata dettata da motivi strettamente personali.

Resta dunque il dato di cronaca. Scritto nero su bianco sulla delibera pubblicata sull’albo pretorio del Comune. Una delibera che trasuda di legalità. E soprattutto che da atto che alcune notizie, ancorché di rilevanza, vengano apprese dai giornali. Ma tant’è.

È stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Catanzaro, e lì rimarrà secondo consuetudine per 15 giorni, la delibera di costituzione di parte civile dell’Ente nel processo denominato “Farmabusiness”. L’atto deliberativo, che porta il numero cronologico 398/2021, è datato 11 ottobre. Era lunedì mattina, e dopo qualche ora si sarebbe tenuto il Consiglio comunale sostanzialmente dedicato al dibattito politico postelettorale. Assenti all’approvazione della delibera, ma per motivi contingenti, due dei rappresentanti di Forza Italia, Ivan Cardamone e Rosario Lostumbo.

La costituzione di parte civile è un atto dovuto da parte dell’organo politico, dopo che il Consiglio comunale, ricorda in premessa la delibera, “luogo principe di espressione del voto democratico, con propria deliberazione n. 86 del 02/08/2018, ha dato un indirizzo specifico affinché l’Ente si costituisca sempre parte civile in tutti i processi penali per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, che possano ledere l’immagine del Capoluogo di Regione e viepiù che possano pregiudicare l’ordine pubblico ed il perseguimento della libera iniziativa economica della collettività dei cittadini residenti nel Capoluogo”. È questo il caso del procedimento in oggetto di delibera dove viene denominato sinteticamente “F”, e nella quale viene considerato che “si è appreso dalla stampa locale che il prossimo 29 ottobre avrà inizio l’udienza preliminare a carico di 24 persone implicate nell’inchiesta della Dda di Catanzaro “F.” incentrata sulla cosca G. A. e i suoi sodali accusati di avere adoperato il denaro illecitamente acquisito dal clan per investirlo nell’affare della vendita all’ingrosso dei farmaci (reati di cui agli articoli 110 e 416 bis c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° del Codice Penale).

L’udienza preliminare deve decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per 24 persone imputate nell’inchiesta denominata “Farmabusiness”, incentrata sulla cosca Grande Aracri (G.A. della delibera) e i suoi presunti sodali. Le accuse mosse agli imputati sono, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, tentata estorsione, ricettazione e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. La Dda ha chiesto il processo, oltre che per i componenti della cosca, anche per professionisti e politici tra i quali l’ex presidente del consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini, attuale coordinatore provinciale di Forza Italia. In seguito alla notifica della misura cautelare emessa nei suoi confronti, Tallini si era dimesso dalla carica di presidente del Consiglio regionale prima di essere momentaneamente sospeso dal seggio in Consiglio, del quale è entrato nuovamente in possesso dopo che il 17 dicembre 2020 il Tribunale della libertà ha annullato la misura cautelare nei suoi confronti emessa in precedenza dal gip, assunta sula base dell’imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. In seguito, ancora, la Corte di Cassazione, in data 20 luglio 2021, ha rigettato il ricorso presentato dalla Dda, confermando l’ordinanza del Tribunale della libertà.

Nella delibera dell’11 ottobre, nell’approvare la proposta di costituzione, la giunta comunale, presieduta da Sergio Abramo, ricorda che “tra i suoi fini primari, l’Amministrazione Comunale annovera la tutela e lo sviluppo del territorio, dei cittadini, delle imprese, delle attività produttive e commerciali e di ogni forma di lavoro singola o associata e, pertanto, ha anche lo scopo di tutelare i propri cittadini dagli attacchi criminosi e da tutte le forme di illegalità diffusa”, e si evidenzia che “l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno costituirsi parte civile nel suddetto procedimento penale, ritenendolo atto dovuto al fine di avvalersi delle facoltà e dei diritti previsti dalle norme del codice di procedura penale e, nello stesso tempo, atto cautelativo delle prerogative dell’Ente in relazione all’interesse pubblico, all’accertamento di eventuali responsabilità, anche nei confronti del medesimo Ente, per gli eventuali danni subiti”.

La delibera, relazionata dall’assessore all’Avvocatura, è arrivata in giunta corredata dai necessari pareri del Settore legale e del Settore finanziario. IL Comune sarà rappresentato in giudizio dai legali interni al Settore.