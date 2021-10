Adelaide e il suo Ozzy: un maialino da compagnia sul lungomare di Catanzaro

Si chiama Adelaide, ma ormai per tutti a Catanzaro è la ragazza col ‘cinghiale’. Da qualche tempo passeggia con un insolito animale da compagnia, che poi in effetti è solo un lontanissimo parente degli ungulati oggetto delle più recenti cronache quotidiane.

“Non è affatto un cinghiale – precisa la ventottenne calabrese – ma un maialino tailandese o vietnamita; o meglio era maialino perché ora come vedete è abbastanza cresciuto e non passa certo inosservato”. Quando la ragazza, che vive con la famiglia, lo ha adottato tramite uno dei vari gruppi di appassionati presenti in rete, l’animale era molto piccolo e come tale faceva comunque tenerezza. Oggi che le sue dimensioni sono ragguardevoli l’approccio delle persone è un po’ cambiato, non certo l’amore della sua padroncina. “Ozzy è tenerissimo, vuole e riempie di coccole.

E’ come portare a spasso un cane – continua la giovane – ed anzi chi lo incontra, dopo un primo momento di sconcerto, si avvicina, chiede informazioni e gli dimostra affetto perché è un tenerone”. Anche il nome è curioso. “Si, è venuto quasi spontaneo. Mi piace la musica alternativa – continua Adelaide – e cercando un termine corto che lui imparasse a riconoscere come proprio mi sono fermata a questo che è anche pseudonimo del cantautore britannico Osbourne”.

Così Ozzy è divenuto un personaggio, amico di grandi e piccini e le sue passeggiate sul lungomare di Catanzaro fanno avvicinare ad ogni metro grandi e piccoli curiosi. “Non solo: lui è seguito sui social, ha una pagina instagram e un canale tiktok”. Adelaide, che non ha ancora un lavoro fisso, culla però un piccolo-grande sogno: “Mi piacerebbe un giorno – rivela – acquistare un terreno per farci un’oasi in cui tenere tutti quegli animali che le famiglie non sono più in grado di ospitare”. Intanto a fine mese Ozzy fa un anno: lo attende una bella torta di compleanno a base di frutta (La Presse)