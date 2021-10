Pochi metri in via De Grazia, nel cuore del centro storico. Pochi metri per avere l’immagine esatta di cosa è la città oggi. Immondizia abbandonata che funge da banchetto per gatti e cani randagi.

Una vergogna per lo più nascosta nei vicoletti della città. La causa è l’inciviltà della gente certo, ma l’incuria dell’amministrazione è a dir poco innegabile. Uno scempio, quello di via De Grazia o di via Filanda o di scesa Agricoltori, invisibile proprio perché “nascosto” (si fa per dire). Non è possibile purtroppo documentare con fotografie il cattivo odore che avvolge anche la via principale del centro, ne’ l’invasione di insetti di ogni tipo.

Strade a volte impraticabili a causa della sporcizia lasciata dai cani e di conseguenza, quando non si tratta di randagi, dai loro padroni. E alla buona volontà di molti imprenditori che stanno investendo o hanno investito nel centro della città, non corrisponde purtroppo l’attenzione di chi dovrebbe fare del decoro urbano una missione quotidiana. Perché poi, a furia di nasconderla in angoli nascosti o far finta di non vedere, non ci sarà più tappeto che tenga per nascondere la polvere di cui non ci si vuole occupare.