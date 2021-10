Canaloni e caditoie stradale, prosegue pulizia e bonifica sul territorio comunale

Continuano le operazioni di pulizia e bonifica dei canaloni e delle caditoie stradali predisposte dal sindaco Abramo in tutto il territorio comunale e prosegue, di pari passo, la rimozione dei rifiuti, ingombranti e non, abbandonati illecitamente.

“La situazione è sempre la stessa anno dopo anno: gli incivili non hanno mai smesso di gettare la spazzatura nei canali di scolo”, ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo, che sta monitorando gli interventi attraverso il settore Gestione del territorio coordinato sul campo dal funzionario Salvatore Montesano.

“Non mi resta che evidenziare per l’ennesima volta la tenacia con cui la cultura del lancio del sacchetto acrobatico – ha aggiunto Longo -, altrimenti non si spiega il continuo ritrovamento di spazzatura in ogni canalone della città. Augurandomi, forse inutilmente, che questi barbari la smettano di punto in bianco, invito chi nota eventuali trasgressioni alle ordinanze di segnalare il tutto al Comune e alla Polizia locale.