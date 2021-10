Covid 19, bollettino della Regione Calabria, un decesso e 57 casi in più rispetto a ieri

Sono 57 i nuovi contagi da Covid 19 registrati in Calabria nelle ultime 24 ore (ieri 71) con un numero inferiore di tamponi fatti ed un tasso di positività che passa dal 2,24 al 2,46%. Nello stesso arco temporale si registra anche una vittima che porta il totale a 1.432. Sul fronte ospedaliero ci sono tre nuovi ricoveri in area medica (88) e scende di uno quello dei ricoveri in terapia intensiva (10). Icasi attivi sono 2.732 (-12), gli isolati a domicilio 2.634 (-14) ed i nuovi guariti 68. Ad oggi sono stati eseguiti1.246.668 tamponi con 85.649 positivi. Sono questi i dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 78 (3 in reparto, 2 in terapia intensiva, 73 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.405 (11.249 guariti, 156 deceduti). Cosenza: casi attivi 1.263 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.239 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.532 (25.882 guariti, 650 deceduti). Crotone: casi attivi 204 (0 in reparto, 0 in terapia

intensiva, 204 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.171 (8.056 guariti, 115 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 730 (53 in reparto, 6 in terapia intensiva, 671 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.300 (28.899 guariti, 401 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 277 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 269 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.347 (6.246 guariti, 101 deceduti).