Ginestra Hospital e Domus Aurea, primi segnali di ripresa. Riunione con il dg Lazzaro

“Ginestra Hospital RSA” e la “Domus Aurea CP”: riunione con il dg Ilario Lazzaro. A darne notizia è l’Usb che in una nota spiega il problema posto relativamente alle relazioni sindacali visto che, ad un mese dalla richiesta di incontro ancora oggi non era pervenuta alcuna convocazione.

“Il direttore Lazzaro – si legge nella nota – ci ha fatto sapere che, dal momento della sua nomina non sono seguiti i vari direttori amministrativo e sanitario quindi da qua le difficoltà di convocare dovendosi occupare di più cose. Nel merito della RSA per anziani l’Asp, ha concordato in una immediata riapertura della struttura nel più breve tempo possibile , si parla di una settimana per inviare i documenti alla regione Calabria visto il parere favorevole della commissione che ha verificato la sussistenza dei requisiti, e subito dopo contrattualizzazione. Ha riferito il suo impegno personale di accompagnamento della partica alla regione per velocizzare i tempi di riapertura e permettere ai lavoratori di riprendere le attività sanitarie ferme ormai da circa due anni. E soprattutto dare una risposta sanitaria di accoglienza agli anziani della zona delle serre calabresi. Come USB, prima di cantare vittoria abbiamo riferito ai lavoratori quanto discussione e in settimana verificheremo l’iter della riapertura”.