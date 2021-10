Interventi dell’Anas lungo la rampa di uscita dal Viadotto Bellafemmina

Anas ha programmato, per domani martedì 19 ottobre, l’avvio dei lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza e il rifacimento della segnaletica verticale e marginale lungo la rampa di uscita dal Viadotto ‘Bellafemmina’, sulla Strada Statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, in provincia di Catanzaro.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, fino al 2 novembre 2021 sarà in vigore la chiusura al traffico della rampa in uscita – in direzione sud – dal Viadotto ‘Bellafemmina’ in corrispondenza dello svincolo per l’Aeroporto di Lamezia Terme e per la Stazione FF.SS. dal km 375,500 al km 375,650 della S.S. 18.

Il traffico veicolare in direzione Sud e diretto all’Aeroporto di Lamezia Terme e alla Stazione FF.SS., sulla SS280 ‘Dei Due Mari’ in direzione Catanzaro o verso l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo, potrà percorrere la SS18 fino al km 382,700, uscire allo svincolo per la Zona Industriale CORAP, effettuare l’inversione di marcia percorrendo il sovrappasso alla SS18 per poi reimmettersi nella SS18 in direzione Salerno fino a raggiungere in direzione Nord l’uscita in rotatoria al km 376,000 per tutte le direzioni.