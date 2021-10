La Sieco ha eseguito nella notte fra domenica 17 e lunedì 18 ottobre un approfondito servizio di lavaggio strade e arredi urbani da piazza Matteotti a Bellavista, nel centro storico.

Le operazioni, richieste dal sindaco Sergio Abramo, hanno anche riguardato la rimozione, avvenuta anche attraverso un secondo giro di controllo, dei rifiuti ingombranti e non abbandonati illecitamente in via De Grazia, via D’Amato e via Acri (in quest’ultima sono stati ritirati solo gli ingombranti, i sacchetti verranno rimossi domani).