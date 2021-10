Manutenzione sistema fognario, Riccio: “Come verranno spesi questi soldi ?”

Saranno state le decine di denunce che abbiamo presentato in questi ultimi mesi e da cui sembrerebbe essere scaturita una importante indagine che nei prossimi giorni potrebbe riservarci novità clamorose, sta di fatto che l’amministrazione comunale ha pensato bene di stanziare 900mila euro di fondi comunali per lavori che interesseranno il sistema fognario cittadino. E’ quanto si legge in un post sul profilo personale del social facebook del consigliere comunale Eugenio Riccio.

Detto ciò una domanda è d’obbligo: come verranno spesi questi soldi ? Verranno spesi come sembrerebbe essere troppo spesso accaduto in questi ultimi anni con “regalie” agli amici.degli amici o verranno effettuati interventi.seri.e migliorativi.della rete fognaria comunale a partire da Fosso.Barbaruzza ??

Noi, chiaramente, come sempre, vigileremo nella certezza che con molta probabilità abbiamo a che fare con un “sistema fogna” consolidatosi negli anni grazie a condotte “ispirate” a truffe e turbative varie. Appare del tutto evidente che a qualcuno non sia chiaro che con la salute dei cittadini non si scherza e per questo invochiamo ancora una volta, e con maggior forza, l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per far luce su una vicenda, la depurazione in città, che rappresenta una delle pagine più buie del capoluogo dal dopoguerra ad oggi. Non mancheremo di aggiornarvi nei prossimi giorni sugli sviluppi di questa intricata vicenda e delle ulteriori denunce che presenteremo agli Uffici preposti.