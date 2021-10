Cinquanta lavoratori oggi sotto l’ASP di Catanzaro per richiedere l’apertura della struttura – La Residenza Protetta “La Ginestra- Domus Aurea” Struttura Residenziale di Chiaravalle con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.

In particolare la Residenza Protetta “La Ginestra” fornisce servizi specifici finalizzati al mantenimento e al miglioramento dello stato di salute e del benessere dell’ospite. Lo fa sapere l’Usb, Unione sindacale di base.