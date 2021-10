Consorzio Bonifica: pulizia e manutenzione fossi, a Montepaone Lido acqua torna a scorrere

Si intensifica il lavoro di pulizia e manutenzione dei fossi da parte del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese che è fondamentale con la stagione autunno/invernale. Il Consorzio di Bonifica di Catanzaro ha predisposto una serie di interventi programmati ed è intervenuto a Montepaone Lido, precisamente nel fosso Petrella. Qui sono state pulite le sponde e ripristinata la sezione di deflusso del fosso un lavoro che si era reso necessario alla luce della grande quantità di materiale vegetale, arbustivo ed erbaceo, sia lungo le sponde sia in alveo, che rendeva difficile il regolare deflusso dell’acqua.

Quindi gli operai hanno aperto una pista di accesso per il raggiungimento del fosso, hanno tagliato erbacce e arbusti per poi espurgare il materiale presente per l’intero tratto interessato dai lavori, così da ripristinare il deflusso attraverso la pulizia e la contemporanea sistemazione del materiale di risulta sulle sponde. Sono state abbattute e rimosse le piante secche e vegetanti (non protette) cadute nell’alveo e che impedivano il regolare deflusso delle acque. È stata custodita il più possibile anche la vegetazione ripariale esistente, così da assicurare il ruolo ecologico e protettivo.Questa attività – afferma il presidente del Consorzio Fabio Borrello – è continua e incisiva poiché tocca direttamente il servizio tangibile che il Consorzio svolge sul territorio”.