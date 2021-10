Scomparsa Mimmo Buttiglieri: il cordoglio di Confagricoltura

“È un giorno triste per il mondo olivicolo/oleario della Calabria. La prematura scomparsa di Domenico (Mimmo per gli amici) Buttiglieri segna la perdita di un grande uomo, marito e padre, oltre che storico imprenditore del settore olivicolo oleario calabrese.

Mimmo era un amico di tutti, un grande lavoratore e soprattutto una persona per bene e generosa, da sempre vicino alle dinamiche della nostra Associazione, parte integrante nello sviluppo e nella crescita di Confagricoltura Catanzaro, della quale era dirigente attento ed affettuoso, oltre che rappresentante della stessa in più ambiti”.

Il Presidente provinciale Walter Placida, il Presidente regionale Alberto Statti, i dirigenti, i dipendenti ed i soci tutti, addolorati per la grave perdita, esprimono sentimenti di affetto e vicinanza alla moglie, ai figli ed ai fratelli.