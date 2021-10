Soroptomist Catanzaro, Elisabetta Vigliante il nuovo presidente per il biennio 2021/2023

Sono professioniste, impegnate lavorativamente ma anche umanamente, sempre attente alle necessità del mondo che le circonda, attraverso l’ideazione e attuazione di progetti diretti, in particolare, all’avanzamento della condizione femminile e alla promozione dei diritti umani, ma muovendosi ad ampio raggio, dalla tutela ed educazione dei più piccoli all’ambiente: queste sono le donne del Soroptimist!

Nella sala conferenze del Best Western Hotel Perla del Porto si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne per il Soroptimist Club Catanzaro. Elisabetta Vigliante è il nuovo presidente per il biennio 2021/2023.

Nel corso della serata, la past president, Adele Manno, ha descritto il lavoro svolto durante la sua guida. Due anni non semplici, perché colpiti dalla pandemia, ma che sono stati ricchi di attività e iniziative di spessore che hanno accresciuto la visibilità del Club e il senso di appartenenza di tutte le socie.

“Acceleriamo il cambiamento”: è il motto lanciato da Elisabetta Vigliante che ha presentato le linee guida della sua presidenza: “Assumo questo ruolo con grande gioia ed energia. Adele Manno, con il suo percorso, ci ha trasmesso forte entusiasmo e voglia di fare. Ci aspettano mesi intensi e non vedo l’ora di mettermi subito all’opera con tutte le associate perché abbiamo dimostrato come il lavoro sinergico, facendo rete anche con altre realtà del territorio, possa consentire di tessere una tela importante e produrre risultati proficui.”

A conferma di quanto dichiarato dalla nuova presidente, alla serata hanno prese parte: l’onorevole Wanda Ferro; il presidente Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara; il direttore Confindustria Catanzaro, Dario Lamanna. E, ancora, il past president Leo Club Catanzaro Host, Marina Zito; Carmela Pisano, Teresa Ermocida e Teresa Porcaro, rispettivamente presidente, segretaria e tesoriera Soroptimist Soverato; Maria Teresa Santoro e Marisa Militano, rispettivamente presidente e segretaria Soroptimist Palmi; il presidente Rotary Catanzaro, Vito Verrastro.