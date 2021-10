Blitz di Polizia e Carabinieri all’Aranceto, il plauso di Coisp-Mosap

La federazione sindacale COISP- MOSAP, ha voluto complimentarsi con gli inquirenti e con i vertici di Polizia e Carabinieri per il brillante risultato operativo, ringraziando in particolar modo il questore di Catanzaro, il Capo della Mobile e i colleghi investigatori operanti della Squadra mobile e dei corrispettivi Carabinieri che, con il supporto operativo di reparti territoriali e del reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia, questa notte hanno disarticolato un’organizzazione criminale che dalle risultanze investigative è risultata essere composto da soggetti di etnia rom che nel quartiere a sud della città gestivano un rilevante traffico di stupefacenti e per questo indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, estorsione e reati connessi, tutti fatti avvenuti nel quartiere Aranceto del capoluogo regionale.

Il Coisp vuole rimarcare il costante lavoro fatto dalle forze di Polizia a tutela dei cittadini, e lancia l’ennesimo appello alla politica affinché disegni un futuro diverso per questi quartieri, ”è doveroso dare un futuro diverso a queste realtà” . Nel concludere auspichiamo adeguati riconoscimenti premiali per gli investigatori .