Giorno dell’Unità Nazionale, il programma di Catanzaro. Cerimonia in piazza Matteotti

Domani, 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, ricorre l’anniversario della fine della Grande Guerra.

Per l’occasione, presso il monumento ai Caduti, in piazza Matteotti a Catanzaro, si terrà, alle ore 10:00, una solenne cerimonia, alla quale prenderanno parte le Autorità Civili, Religiose e Militari, che prevede l’alzabandiera solenne e la deposizione della corona al monumento ai Caduti da parte del Prefetto di Catanzaro e del Comandante della Legione Carabinieri Calabria.

La ricorrenza del 4 Novembre, celebrata ogni anno, ravviva e rinnova il costante impegno dei Militari delle Forze Armate, uomini e donne che, con responsabilità e dedizione, mettono la loro professionalità a servizio della collettività.

Per l’occasione, saranno aperte al pubblico, ed allestite con mostre statiche di mezzi e materiali e stands espositivi, la caserma “Pepe-Bettoja” dell’Esercito, sita in via Pascali, la sede del Comando Legione Carabinieri “Calabria” , in via Mirafioti, la caserma dei Carabinieri sita in Lamezia Terme, il Comando Compagna dei Carabinieri di Sellia Marina ed il Comando Compagnia dei Carabinieri di Soverato.

Saranno inoltre allestite alcune vetrine dei negozi di Corso Mazzini, con materiale espositivo delle Forze Armate e dei Corpi Armati e non, militari e civili dello Stato.

Infine, nei pressi del Museo Storico Militare Brigata Catanzaro, cui sarà consentito l’accesso gratuito, verrà allestita una mostra statica con i veicoli in dotazione alle Forze Armate ed ai Corpi Armati e non , militari e civili dello Stato, mentre sarà aperto al pubblico anche il Museo Storico della Polizia Locale di Catanzaro.