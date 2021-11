Ex poliziotto denuncia le Poste e viene risarcito

Poste condannate a pagare 1800 euro perché accredita un assegno con due mesi di ritardo. Il tempo “utile” era, invece, di trenta giorni. Il fatto è accaduto a Catanzaro dove un ex poliziotto ha deciso di chiedere conto alle Poste del ritardo subito. A maggio l’uomo si reca ad una sede delle Poste della città per chiedere un parziale riscatto in quanto doveva sostenere delle spese urgenti.

“Solitamente – scrive il cittadino – i tempi per ricevere l’accreditamento della somma richiesta, o sul conto corrente o libretto postale, sono di 30 giorni. Poste Vita a Roma, invece, l’ha accreditato con un assegno il 27 agosto, con circa 2 mesi di ritardo. Inutile i tentativi e gli interventi preposti da parte della succursale Posta di Catanzaro”. Da qui parte la denuncia.

“Hanno perso la causa con tanto di sentenza in mio possesso – incalza .G.P – se avessi sbagliato a non pagare io, o un’altra persona, anche di un solo giorno di ritardo avrebbero fatto pagare i relativi interessi tramite l’ufficio preposto della riscossione Agenzia delle Entrate; avendo commesso loro errori hanno provato a trovare scusanti per svincolarsi, ma, ovviamente, non ci sono riusciti”.