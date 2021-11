Comune di Marcellinara: nuova gestione per il servizio di pubblica illuminazione

Novità per la gestione ed il servizio di pubblica illuminazione del Comune di Marcellinara: il Centro dell’Istmo, infatti, dal mese di novembre, è il primo Comune calabrese ad aver aderito alla Convenzione CONSIP con la Società City Green Light per l’affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (Servizio Luce 4 per Puglia, Basilicata, Calabria).

Si tratta di un miglioramento significativo del servizio: verranno sostituiti tutti i vecchi punti luce presenti sul territorio comunale, non ancora aggiornati, con nuove armature dotate di tecnologia a led, capaci di garantire un risparmio energetico del 30% circa. La manutenzione sarà puntuale con un servizio innovativo per i cittadini che potranno effettuare direttamente segnalazioni e seguirne l’evoluzione fino alla loro risoluzione.

“Abbiamo indicato a chiare lettere nelle linee di mandato di questa Amministrazione – ha dichiarato il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo – che avremmo aggiornato tutto l’impianto di pubblica illuminazione e possiamo dire di aver centrato l’obiettivo perché vogliamo mostrare l’esempio visibile della buona amministrazione ai cittadini. Abbiamo puntato in maniera decisa sul risparmio energetico e la messa a norma degli impianti per una complessiva riqualificazione energetica”.

“I cittadini – ha spiegato il Presidente del Consiglio Comunale di Marcellinara Saverio Gariano, che ha seguito tutto l’iter inerente l’attivazione della convenzione – vedranno subito nella manutenzione e gestione dell’impianto un cambio di passo significativo: vi è, infatti, un numero verde da contattare per segnalare i guasti oppure può essere utilizzata l’apposita app da smartphone che consentirà di seguire le fasi della presa in carico del guasto e la definitiva soluzione”.

Il numero di segnalazione guasti, attivo ogni giorno, in tutte le ore della giornata è: 800642120.

Per segnalare un guasto è necessario leggere il numero identificativo del sostegno vicino al punto luce guasto oppure verificare il numero civico della via più vicino; chiamare il numero verde ed indicare all’operatore: il tipo di guasto, la via ed il numero di punto luce o il numero civico più vicino al punto luce guasto. Lasciare in caso un recapito telefonico ove essere rintracciati per eventuali chiarimenti sulla zona interessata e sul tipo di disservizio riscontrato. Attraverso l’app gratuita “CityGreenApp” si ha la possibilità di segnalare il guasto direttamente dal proprio smartphone, monitorando lo stato della segnalazione e l’esito dell’intervento.

“E’ un investimento importante quello che City Green Light ha messo in campo – ha evidenziato il responsabile di commessa Antonio Lucchino – per la gestione del servizio di pubblica illuminazione nell’ambito dell’aggiudicazione della gara Consip. Marcellinara è il primo Comune in Calabria che ha aderito e ve ne sono altri in fase di avvio. La gestione degli impianti di illuminazione e dei servizi connessi vuole garantire alle amministrazioni l’efficienza e la qualità energetica, con impianti a norma, tecnologicamente avanzati e sicuri. I punti luce saranno telecontrollati e questa tecnologia permetterà di gestire l’irradiazione luminosa, consentirà di limitare il consumo di energia e diminuire l’inquinamento luminoso, con grande attenzione all’ambiente”.