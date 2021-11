Processo Rinascita Scott riti abbreviati, 70 condanne. I nomi e il commento di Gratteri

Il Gup di Catanzaro Claudio Paris, nell’ambito del processo ‘Rinascita-Scott’ celebrato col rito abbreviato, ha emesso una raffica di condanne 70 e poche assoluzioni 19 (posizioni in gran parte marginali). La Dda di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, aveva chiesto 84 condanne.

Alla sbarra i presunti affiliati al clan Mancuso di Limbadi e Nicotera, alle ‘ndrine Lo Bianco, Barba, Pardea, Macrì, Camillò, Pugliese di Vibo Valentia, Cracolici di Maierato e Filogaso; e poi Bonavota di Sant’Onofrio, Mazzotta di Pizzo Calabro, Accorinti di Zungri, Barbieri di Cessaniti, Fiarè-Gasparro di San Gregorio d’Ippona.Fra gli imputati condannati ci sono Pasquale Gallone, ritenuto il fedelissimo del boss Luigi Mancuso, 20 anni di reclusione (tanti quanti ne aveva chiesti la Dda), e Gregorio Gasparro, al vertice della cosca di San Gregorio d’Ippona, condannato a 16 anni (la procura ne aveva chiesti 20).

Condannato a 1 anno e 2 mesi (la Dda aveva chiesto 8 mesi) anche il collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso, figlio del boss Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”.

Assolto, invece, l’imprenditore Vincenzo Renda, ritenuto affiliato alla cosca Mancuso. La procura aveva chiesto per lui una condanna a 10 anni e 10 mesi.Condannati anche gli altri 3 collaboratori di giustizia: Bartolomeo Arena (4 anni e 8 mesi), Michele Camillò (4 anni) e Gaetano Cannata, alias “sapituttu” (3 anni e 8 mesi). Regge, dunque, in attesa della definizione del processo ordinario (nel quale gli imputati sono 329 e che si sta celebrando nell’aula bunker di Lamezia Terme), l’impianto accusatorio della Dda di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri.

Le assoluzioni come detto riguardano figure marginali dell’operazione, ad eccezione dell’avvocato ed imprenditore Vincenzo Renda per il quale erano stati chiesti 10 anni.

Riconosciuta l’operativita’ dei clan Lo Bianco-Barba-Pardea di Vibo Valentia, Mancuso di Limbadi, Fiare’-Gasparro-Giofre’ di San Gregorio d’Ippona, Accorinti di Zungri, ma soprattutto riconosciuta l’unitarieta’ della ‘ndrangheta vibonese. Una sentenza storica letta dal gup alla presenza in aula del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e dei pm della Dda Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Andrea Mancuso. Le condanne sono gia’ scontate di un terzo della pena per via della scelta del rito abbreviato.

ALESSANDRIA Serafino alias “Pitta”, di Zungri, 14 anni e 8 mesi ARENA Bartolomeo di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), 1 anno e 8 mesi BALDO Manuele di Ionadi, 2 anni BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa” di Vibo, 12 anni BELISITO Luca di Pizzo, 16 anni BELVEDERE Lucio detto “Luciano” di Vibo Valentia, 3 anni e 4 mesi CAMILLO’ Domenico, classe ’41, di Vibo Valentia, 15 anni e 4 mesi CAMILLO’ Michele di Vibo Valentia (collaboratore di giustizia), 4 anni CANNATA’ Gaetano, alias “Sapituttu” di Vibo (collaboratore di giustizia), 3 anni e 8 mesi ( CARCHEDI Paolo di Vibo Valentia, 12 anni CARIELLO Carmela detta “Melina” di Vibo Valentia, 4 anni e 6 mesi CAVALLARO Gianluigi di Nicotera, 5 anni CHIARELLA Carmelo di Vibo Valentia, 13 anni CHILLA’ Emanuela di Roma, assolta COMERCI Sapienza di Vibo Valentia assolta COMITO Francesca di Vibo Valentia assolta CRACOLICI Domenico di Maierato, 10 anni e 8 mesi D’ANDREA Carmelo, alias “Coscia d’Agneiju”, di Vibo Valentia, 13 anni e 4 mesi D’ANDREA Giovanni di Vibo Valentia, 13 anni e 8 mesi D’ANDREA Pasquale di Vibo Valentia, 4 anni e 6 mesi DE CERTO Giuseppe di Nicotera, 2 anni ( DE GAETANO Fabio di Rombiolo, 6 anni DE GAETANO Nicola di Rombiolo, 2 anni e 4 mesi DE STEFANO Orazio di Reggio Calabria, 8 anni e 8 mesi DI MICELI Filippo di Piscopio, 14 anni DI VIRGILIO Antonio di Catanzaro assolto

DOMINELLO Michele di Vibo Valentia, 14 anni e 8 mesi FAMA’ Matteo di Pizzo assolto FERA Nicola di Chiaravalle Centrale, assolto FIORILLO Michele detto “Zarrillo” di Piscopio 5 anni FIUMARA Maurizio di Pizzo assolto FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia” di Vibo Valentia 12 anni GALATI Michele di Mileto 4 anni GALLONE Cristiano di Nicotera 3 anni e 8 mesi GALLONE Francesco di Nicotera 11 anni e 3 mesi GALLONE Pasquale di Nicotera 20 anni ( GASPARRO Francesco di San Gregorio d’Ippona 2 anni GASPARRO Gregorio di San Gregorio d’Ippona 16 anni GENTILE Sergio (alias Toba) di Vibo Valentia 14 anni

GERACE Annunziata Carmela di Nicotera assolto GERACE Francesco di Nicotera assolto GIARDINO Gabriele di Rizziconi, assolto GIARDINO Girolamo di Rizziconi, assolto GIARDINO Michele di Rizziconi, assolto GIOFRE’ Gregorio di San Gregorio d’Ippona, 13 anni e 4 mesi GRADIA Emanuela di Rombiolo assolto IANNELLO Francesco di San Gregorio d’Ippona 5 anni

LA BELLA Francesco di Ionadi assolto LO BIANCO Giuseppe di Vibo Valentia, (chiesti 3 anni) LO BIANCO Leoluca, detto “U Rozzu”, di Vibo Valentia, 12 anni LO BIANCO Maria Carmelina di Vibo Valentia, assolta LO BIANCO Nicola di Vibo Valentia, 10 anni e 8 mesi LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu” di Vibo Valentia, 10 anni e 8 mesi LOPREIATO Giuseppe di Sant’Onofrio, 14 anni e 8 mesi MACRI’ Domenico, detto “Mommo”, di Vibo Valentia, 20 anni MACRI’ Luciano di Vibo Marina, 20 anni

MANCO Michele di Vibo Valentia, 12 anni MANCUSO Emanuele di Nicotera (collaboratore di giustizia), 1 anno e 2 mesi MANTELLA Vincenzo di Vibo Valentia, 12 anni MAZZEO Nicolino Pantaleone di Mesiano di Filandari, 14 anni MAZZITELLI Vincenzo di Briatico, MAZZOTTA Francesca di Pizzo, 1 anno MAZZOTTA Mariangela di Pizzo, 10 mesi, 20 giorni MORGESE Rossana di Vibo Valentia, 3 anni e 4 mesi

MORGESE Salvatore di Vibo, 10 anni e 8 mesi NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” di Briatico, 20 anni ORECCHIO Filippo di Vibo Valentia, 13 anni e 4 mesi PALAMARA Emiliano di Parghelia, 6 anni e 8 mesi PANETTA Costantino di Vibo Valentia, 4 anni PARDEA Domenico, classe ’67, residente a Pizzo, 16 anni PARDEA Francesco Antonio, di Vibo Valentia, 20 anni PATANIA Antonio di Sant’Onofrio, 12 anni PERFIDIO Rosalba di Nicotera, assolta POLIMENO Lorenzo di Reggio Calabria, 5 anni e 8 mesi PRESTANICOLA Andrea di Ionadi, 12 anni e 4 mesi PRESTIA Domenico di Vibo Valentia, 10 anni e 8 mesi PUGLIESE CARCHEDI Michele di Vibo Valentia, 14 anni e 8 mesi RENDA Vincenzo di Vibo Valentia assolto

RIZZO Giovanni di Nicotera 12 anni SACCHINELLI Saverio di Pizzoni, 20 anni SALAMO’ Giuseppe di Zungri, 1 anno e otto mesi SCALAMANDRE’ Fabio di Vibo, assolto SCRIVA Giuseppe di Vibo Valentia, 12 anni SOLANO Raffaele di San Calogero assolto TAVELLA Pasquale di Briatico, 1 anni e 4 mesi TULOSAI Salvatore di Vibo Valentia 12 ann VANACORE Paolo di Uboldo (Varese), 3 anni VARDE’ Francesco di Nicotera, 5 anni e 4 mesi VECCHIO Giovanni di Milano, VITRO’ Luigi di Vibo Valentia 3 anni.