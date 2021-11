Cimitero, divieto di fare foto o filmati. Lo stabilisce il regolamento ma il Comune lo ricorda sui social

Divieto di fare foto o filmati nel cimitero. Lo sancisce l’art. 45 comma 1 lett. F e comma 3 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria e lo ricorda, via social, il Comune di Catanzaro che in un post pubblicato, poche ore fa, ricorda come sia “fatto divieto “fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di Polizia mortuaria. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati. I trasgressori verranno deferiti all’Autorità giudiziaria o, nel caso, consegnati alle Forze dell’Ordine”.