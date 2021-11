Festa dell’Albero Legambiente, gli appuntamenti catanzaresi e del resto della Calabria

La Festa dell’albero 2021,organizzata da Legambiente e giunta alla ventiseiesima edizione, prevede in tutta Italia, in particolare nelle giornate del 19, 20 e 21 novembre, lo svolgimento di oltre 500 eventi con il coinvolgimento di circa 15mila volontari. Le iniziative si svolgeranno anche nei giorni successivi, sempre nel rispetto di tutte le direttive di sicurezza anti covid.

La campagna di quest’anno è dedicata al contributo degli alberi nella lotta alla crisi climatica e all’insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell’intero ecosistema e della biodiversità. L’edizione 2021 si svolge, infatti, nell’ambito del Life Terra, un progetto europeo di cui Legambiente fa parte e che si prefigge l’importante obiettivo di piantare 500 milioni di alberi in Europa entro il 2025, di cui 9 milioni in Italia.

“La Festa dell’Albero 2021 – dichiara Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria- è un evento di sensibilizzazione molto importante per la Calabria sul cui territorio insiste un preziosissimo patrimonio boschivo caratterizzato da un alto tasso di biodiversità da tutelare, proteggere e salvaguardare ben più di quanto si è fatto negli scorsi anni, come insegnano i drammatici incendi di questa estate. La Festa ricade il 21 novembre nella Giornata nazionale degli alberi, istituita dal Ministero dell’Ambiente con legge n. 10/2013 ed è finalizzata alla promozione della tutela ambientale, alla riduzione dell’inquinamento e alla valorizzazione del verde urbano. Si tratta di una manifestazione simbolica che ci ricorda valori e comportamenti che noi esseri umani dobbiamo mettere in pratica tutti i giorni dell’anno ricordando che gli alberi svolgono funzioni fondamentali per la nostra vita sul Pianeta”.

Gli appuntamenti in Calabria

Tante ed appassionate le iniziative organizzate dai circoli di Legambiente Calabria in collaborazione con scuole, imprese, cittadini ed altre associazioni al termine delle quali saranno piantumate piante ed alberi.

Venerdì 19 novembre:

ore 9:15 incontro nell’Istituto comprensivo “G. Guzzo” di Tiriolo a cui parteciperanno i plessi della scuola dell’infanzia e primaria;

ore 9:30 incontro nella scuola primaria di Pratora a cui prenderà parte il direttore della Riserva naturale regionale Valli Cupe, Antonio Falcone. Sarà inaugurato il “Giardino a scuola”.

ore 9:30 all’Istituto comprensivo Don Milani-Sala di Catanzaro. Previsto l’intervento della presidente regionale Anna Parretta;

Istituto comprensivo Cropani-Simeri Crichi

ore 9:30 Istituto comprensivo di Sellia Marina

Sabato 20 novembre:

ore 9:30 passeggiata nei sentieri del Monte Reventino danneggiati dagli incendi

ore 10:00 incontro all’I.I.S.S “M.Hack” di Cotronei;

ore 17 piazza “Bernardino Le Fosse”a Corigliano Rossano;

ore 10:30 istituto “Lombardi Satriani” di Petilia Policastro;

domenica 21 novembre:

ore 17 piazza Salotto;

Lunedì 22 novembre:

ore 9,00 a Belsito (Cs) con l’istituto comprensivo “Mangone-Grimaldi”, in località Chiusi;

Martedi’ 23 novembre

ore 19,00 “Il giglio da amare” via web;

venerdì 26 novembre:

9:30 pineta di Tropea