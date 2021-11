Asd Zarapoti e tante associazioni sportive a sostegno della CasaPaese di Cicala

“L’Atletica Zarapoti Catanzaro ha preso parte a questa importante iniziativa, Cicala in corsa, il cui ricavato andrà destinato alla costruzione di una struttura all’avanguardia per l’assistenza dei malati di demenza, con numerosi atleti e contribuendo con una donazione.

Il lato agonistico è passato in second’ordine; l’importante è stato esserci e partecipare il più numerosi possibile per dare un sostegno concreto a chi combatte giornalmente con questa triste e logorante realtà”. Così in una nota a firma di Francesco Menniti, segretario dell’Asd Zarapoti.

“A questo nobile intento- prosegue- si è aggiunta l’inaugurazione di un murales e di una installazione artistica dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne.

Erano presenti numerose società sportive di tutta la regione, ed è stato molto bello incontrarsi dopo due anni di stop, e ci fa piacere registrare la presenza di alcuni importanti sodalizi catanzaresi oltre la Zarapoti, quali la Run For Catanzaro, la Hobby Marathon Catanzaro e la Fiamma Catanzaro.

Un ringraziamento alla Asd Corri Castrovillari per l’organizzazione tecnica della manifestazione”.