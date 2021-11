Lavoratori stranieri in sicurezza, domani la presentazione del progetto

Si terrà il prossimo mercoledì 24 novembre, alle ore 11,30 presso la Sala Convegni di Confindustria Catanzaro, la Conferenza stampa di presentazione del progetto “Lavoratori stranieri in sicurezza”.

Unindustria Calabria, per il tramite della sua articolazione territoriale, e INAIL, consapevoli del periodo difficile che si sta vivendo, spesso caratterizzato da eventi tragici, hanno voluto con determinazione portare avanti questa iniziativa allo scopo di diffondere, nei settori dell’Edilizia e dei Trasporti, una adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza del lavoro a favore dei lavoratori stranieri.

Parteciperanno all’evento: Aldo Ferrara, Presidente Unindustria Calabria e Caterina Crupi, Direttore regionale Inail Calabria.

Il progetto si propone, attraverso un’intensa attività di consulenza, promozione e informazione, di trasmettere ai lavoratori stranieri operanti nei settori merceologici dell’edilizia e dei trasporti, la necessaria cultura della sicurezza che spesso risulta difficile non solo per problemi connessi alla scarsa conoscenza della lingua italiana, ma anche per la differenza di atteggiamenti legati alle culture di appartenenza, nonché agli aspetti normativi legati alla gestione dei lavoratori stranieri.