Sono stati trasferiti tutti nella struttura sportiva del Palazzetto “Stefano Gallo”, nel quartiere Corvo di Catanzaro i 59 migranti che sono sbarcati questa mattina nel comune di Simeri Crichi in provincia di Catanzaro. Dopo le prime verifiche sullo stato di salute dei profughi, di nazionalità afghana, iraniana e irachena, infatti la macchina organizzativa ha deciso di trasferirli nel capoluogo.

I migranti, che resteranno a dormire nella struttura sportiva, sono stati sottoposti al tampone appena sbarcati e sono risultati tutti negativi. Ripeteranno il tampone tra stasera e domani e poi saranno assegnati alle strutture di competenza del territorio catanzarese. Sul posto al Palagallo sono presenti carabinieri, polizia, per l’identificazione, il 118 e i dipendenti delle Politiche sociali insieme alla Protezione Civile.

Alla macchina degli aiuti si è aggiunto anche il sostegno del volontariato dei cittadini del quartiere. L’associazione Corviamo, infatti, ha deciso aiutare i migranti come possibile.

“CorviAmo – scrive sulla sua pagina Fb – si è già mosso per dare una piccola mano di aiuto. I migranti mangeranno pasti caldi forniti dalla protezione civile, ma il nostro Comitato chiede ai residenti di portare davanti alla Chiesa dalle ore 18 alle ore 19 beni di prima necessità: biscotti, giochi per bambini, coperte, vestiario e qualunque cosa utile per trascorrere la notte al caldo e in serenità.

Le persone stanno bene e sono risultate tutte negative al primo tampone covid 19. Vi aspettiamo alle 18 davanti alla Chiesa e saremo ben felici di portare il nostro e vostro affetto a questa povera gente con ‘pacchi’ pieni di amore”.

