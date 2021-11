False dichiarazioni all’Inps: chiesto il rinvio a giudizio per 61 indagati

Chiesto il rinvio a giudizio per 61 indagati nell’indagine su presunta rete di persone che avrebbe dichiarato all’Inps rapporti di lavoro fantasma per ottenere l’indennità di disoccupazione. I reati contestati sono truffa e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in concorso, ai danni dell’Istituto di previdenza.

Hanno scelto il rito abbreviato: Critelli Rosa, Caracciolo Raffaele e Critelli Raffaele, difesi dall’avvocato Maurizio Belmonte. Il rito sarà celebrato il 13 gennaio.

Il collegio difensivo è composto dagli avv. Nicola Tavano, Lorenza Piterà, Massimiliano Coppa, Maurizio Belmonte, Vitaliano Leone, Giovanni Cacia, Francesca Pristerà, Roberta Scozzafava, Vincenzo Pizzari, Sergio Lucisano e Vittorio Platì, Vitaliano Leone, Antonio Migliaccio e Valerio Murgano, Alessio Spadafora, Rosario Montesanti, Giandomenico Bosco, Maria Aiello, Vittoria Aversa, Nicola Loiero

Stralciata per difetto di notifica la posizione di Alina Elena Andrus, 28 anni di Catanzaro.

Ha chiesto il patteggiamento invece Maria Teresa Trapasso, difesa dagli avvocati Saverio Loiero e Vittoria Aversa.

Gli indagati per cui si è tenuta l’udienza preliminare:

Stefano Colacino, 56 anni, di Catanzaro; Tommaso Aulicino, 43 anni, di Catanzaro; Antonio Abbruzzese, 43 anni, di Catanzaro; Cesare Alfieri, 55 anni, di Tiriolo; Giovanni Andreacchio, 58 anni, di Catanzaro; Gheoghe Mircea Apetroaile, 52 anni, di Catanzaro; Luigi Aulicino, 70 anni, di Catanzaro; Domenico Badolato, 68 anni, di Catanzaro; Domenico Bagnato, 67 anni, di Catanzaro; Tommaso Bagnato, 24 anni, di Catanzaro; Renato Berlingeri, 46 anni, di Lamezia Terme; Stefano Bevilacqua, 34 anni, di Catanzaro; Deborah Allah Bulbo, 39 anni, di Catanzaro; Roberto Cannistrà, 69 anni, di Catanzaro; Assunta Cassavia, 52 anni, di Luzzi; Giacomo Cerminara, 39 anni, di Taverna; Nicoletta Nadia Ciubotoriu, 35 anni, di Catanzaro; Carmen Colacino, 29 anni, di Catanzaro; Patrick Colacino, 23 anni, di Catanzaro; ; Giuseppe De Munda, 36 anni, di Catanzaro; Giovanna Di Leo, 31 anni, di Catanzaro; Massimiliano Donato, 45 anni, di Catanzaro; Vittoria Ferrarelli, 65 anni, di Catanzaro; Gianluca Ghislandi, 45 anni, di Pentone; Vateva Rumjanka Gocheva, 54 anni, di Simeri Crichi; Salvatore Grotteria, 31 anni, di Catanzaro; Maurizio Iiritano, 57 anni, di Catanzaro; Rosario Levato, 60 anni, di Catanzaro; Guglielmo Liberato, 64 anni, di Catanzaro; Anna Longo, 57 anni, di Catanzaro; Francesco Longo, 23 anni, di Catanzaro; Giuseppina Mazzei, 37 anni, di Settingiano; Lucia Mineo, 56 anni, Catanzaro; Oreste Mineo, 29 anni, di Catanzaro; Bruno Montesano, 24 anni, di Catanzaro; Giovanni Murgano, 51 anni, di Catanzaro; Alessandra Paone, 48 anni, di Catanzaro; Cosimo Passalacqua, 62 anni, di Catanzaro; Domenico Passalacqua, 67 anni, di Caccuri; Francesco Passalacqua, 39 anni, di Catanzaro; Gianluca Passalacqua, 33 anni, di Catanzaro; Luciano Passalacqua, 35 anni, di Catanzaro; Maurizio Passalacqua, 59 anni, di Catanzaro; Rosaria Passalacqua, 66 anni, di Catanzaro; Enrico Pinto, 59 anni, di Catanzaro; Gianluca Pirroncello, 34 anni, di Catanzaro; Giuseppe Politi, 71 anni di Catanzaro; Rossella Primonato, 52 anni di Catanzaro; Massimo Pristerà, 51 anni, Fossato Serralta; Filomena Scalzo, 51 anni, di Catanzaro; Fabrizio Scarpetta, 33 anni, di Catanzaro; Gaetano Scarpetta, 55 anni, di Sellia Marina; Annalisa Spadea, 37 anni, di Brignano Frascata (Alessandria); Maurizio Spagnolo, 61 anni, di Catanzaro; Constantin Tanasa, 47 anni, di Catanzaro; Nadia Petronela Tanasa, 45 anni, di Catanzaro; Domenico Torchia, 37 anni, di Catanzaro; Giuseppe Trovato, 57 anni, di Catanzaro; Alfredo Valentino, 47 anni, di Catanzaro; Vincenzo Valentino, 71 anni, di Catanzaro e Tamazi Zakariashvli, 31 anni, di Sellia.