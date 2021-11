Opere pubbliche, in arrivo 61 milioni di euro: ecco i comuni beneficiari

“Sono oltre 61 milioni di euro i contributi assegnati ai Comuni della Calabria per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici, scuole comprese. Queste opere, volte a garantire la tutela delle nostre città, sono state finanziate su proposta del Movimento 5 Stelle, prima nel Decreto Agosto e poi nella Legge di Bilancio 2021, durante il Governo di Giuseppe Conte. Adesso il Ministero dell’Interno ha ripartito le risorse tra i Comuni, mentre nel 2022 sarà previsto lo scorrimento della graduatoria per l’assegnazione dei fondi residui.”

È questo l’annuncio del deputato calabrese del M5S Alessandro Melicchio, che spiega la ripartizione tra le province: “Rientrano fra i beneficiari 71 comuni della nostra regione per 110 interventi. Per la provincia di Catanzaro sono stati stanziati quattro milioni e mezzo di euro, in 10 comuni per 15 interventi. Venti milioni di euro andranno in provincia di Cosenza, per 24 amministrazioni e 31 interventi. Ventisei milioni e mezzo sono invece destinati a 25 comuni del reggino, con 43 interventi previsti. Otto milioni e mezzo andranno a 10 enti per 17 interventi in provincia di Vibo Valentia mentre due milioni di euro sono gli stanziamenti per 2 comuni del crotonese e 4 interventi. Sono risorse fondamentali – prosegue il parlamentare pentastellato – per le amministrazioni locali della nostra regione, da sempre in difficoltà nel reperire i fondi per i vari interventi messi in cantiere sulle rispettive aree urbane. Verranno realizzati interventi di tutela dal rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con particolare attenzione per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Adesso è importante che i progetti si realizzino, perché questi contributi rappresentano anche un’opportunità per la ripresa economica”, conclude Melicchio.

Provincia di Catanzaro

Argusto 250.000 €; Conflenti 290.000 €; Davoli 710.000 €; Fossato Serralta 200.000 €; Magisano 227.000 €; Miglierina 755.000 €; Pentone 250.000 €; Pianopoli 1.000.000 €; San Pietro Apostolo 383.300 €; Taverna 500.000 €

Provincia di Cosenza

Acquaformosa 999.486 €; Albidona 990.000 €; Altomonte 999.180 €; Belmonte Calabro 1.000.000 €; Bocchigliero 995.000 €; Bonifati 830.000 €; Canna 950.000 €; Castiglione Cosentino 1.000.000 €; Cervicati 250.000 €; Corigliano-Rossano 940.000 €; Laino Castello 899.188 €; Lungro 995.353 €; Luzzi 400.000 €; Mangone 250.000 €; Marano Principato 997.750 €; Paola 249.956 €; Pietrapaola 825.000 €; Rende 704.493 €; San Lorenzo del Vallo 316.920 €; San Marco Argentano 1.250.000 €; San Sosti 980.000 €; Santa Sofia d’Epiro 990.000 €; Spezzano Albanese 1.500.000 €; Terravecchia 630.000 €

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ardore 1.913.096 €; Bagaladi 495.000 €; Bova marina 950.000 €; Canolo 1.000.000 €; Caulonia 1.510.000 €; Cittanova 1.750.000 €; Condofuri 980.000 €; Fiumara 100.000 €; Galatro 996.397 €; Gioiosa Ionica 1.535.000 €; Locri 2.500.000 €; Mammola 990.000 €; Motta San Giovanni 600.000 €; Oppido Mamertina 2.500.000 €; Placanica 650.000 €; Polistena 1.319.520 €; Riace 600.000 €; Roccella Ionica 500.000 €; San Ferdinando 650.000 €; San Giorgio Morgeto 905.056 €; San Pietro di Caridà 444.177 €; Santa Cristina d’Aspromonte 980.000 €; Sant’Agata del Bianco 880.000 €; Staiti 1.000.000 €; Stilo 800.000 €

Provincia di Crotone

Castelsilano 500.000 €; Mesoraca 1.489.197 €

Provincia di Vibo Valentia

Acquaro 299.984 €; Dinami 1.000.000 €; Filadelfia 2.500.000 €; Francavilla Angitola 300.000 €; Ionadi 980.000 €; Parghelia 500.000 €; San Costantino Calabro 431.500 €; San Gregorio d’Ippona 715.000 €; Serra San Bruno 700.000 €; Spadola 950.000 €