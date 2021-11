La Calabria vince il Travel Experience Awards 2021 grazie ad uno spot ideato da Eimì Experience

Ancora una volta è la Calabria a vincere il Travel Experience Awards 2021 grazie ad uno spot ideato da Eimì Experience Anche quest’anno è tutta calabrese la vittoria del prestigioso premio in seno alla Borsa internazionale del turismo esperienziale digital che ha avuto inizio lo scorso 23 novembre e terminerà domani. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri in diretta streaming.

Le esperienze adrenaliniche, enogastronomiche e culturali della Calabria che la start up turistica Eimì Experience ha saputo trasferire all’interno di uno spot ideato proprio per promuovere le bellezze della regione, le hanno permesso di aggiudicarsi il Travel Experience Awards 2021, un prestigioso premio che viene assegnato in seno alla BITEST, l’unica Borsa internazionale del turismo esperienziale digital.

Made in Calabria

Oltre alle suggestive immagini della regione, anche la mente, il cuore e l’anima di questo video sono calabresi, a partire dall’ideatrice e amministratrice della start up, Paola Scuticchio, al regista Andrea Mauro della “About” Creative Agency e a tutte le comparse presenti nel video. Diverse le location scelte per la realizzazione del video, tra cui Catanzaro, Badolato, Nocera Terinese, Tropea, Pizzo, Lamezia Terme, la Sila Piccola, Tiriolo, Marcellinara e Sellia superiore.

Il concorso

Il contest si è svolto online attraverso la pagina facebook della Bitest, in cui tutti i partecipanti hanno caricato i propri lavori. Lo spot di Eimì ha raggiunto quasi 8 mila visualizzazioni, circa 2 mila reaction e 300 condivisioni. Ecco il link dello spot:

Le motivazioni al premio

La cerimonia di premiazione è stata presieduta dal presidente della Bitest, Leonardo Surico, che nel corso del suo intervento ha evidenziato la grande genialità espressa nello spot realizzato da Eimì: «Per il secondo anno consecutivo – ha detto Surico – vince Eimi Experience, una società della Calabria che si occupa di turismo esperienziale, che ci ha inviato così come l’anno scorso un video originale e molto spiritoso, che come dicono i giovani è “un video che spacca”, nel senso che piace ed è virale». Qui il link per rivedere la premiazione

Il concept del video

<<Quest’anno -spiega il regista Andrea Mauro – abbiamo scelto come protagonista del video Andrea Ubertiello, un giovane talento milanese, ma dal sangue calabro che oltre alla sua bravura, incarnava perfettamente quell’amore appassionato e voglia smisurata di far ritorno alle proprie radici e alla propria terra. Visto il concept vincente dell’anno precedente, per questa edizione si è voluto proseguire sulla strada della creatività. Mostrare le bellezze di una terra è fin troppo semplice, specie per un posto come la Calabria che da offrirne ne ha molte. Anche quest’anno abbiamo tentato di contestualizzare creando una storia che strappasse in poco tempo un sorriso. Andrea, un giovane milanese in carriera, si ritrova protagonista di una mattina magica che lo catapulta su una delle nostre spiagge. Non ci penserà due volte, si tufferà e sorvolerà alcune tra le esperienze turistiche che Eimì experience propone nel suo ricco ventaglio. Infine verrà risvegliato da una fresca “secchiata d’acqua” che lo riporta alla sua frenetica vita di sempre. Eimì è innovazione, è creatività, è umorismo, principi che cerchiamo, ogni anno, di far emergere in soli due minuti di montaggio. Quando vengo chiamato da Paola – conclude il regista – è sempre un enorme piacere, perché grazie a lei ed alle sue richieste ho la fortuna di poter fare un Viaggio nella nostra terra, un viaggio non misurato in chilometri ma in emozioni che solo i nostri posti e la nostra gente sanno regalare>>.

Eimì Experience

La giovane start up Eimí dal greco “Io Sono” è una Start up innovativa. Eimì attua iniziative in grado di contribuire alla diffusione e alla valorizzazione delle variegate identità nel territorio italiano in ogni loro unicità e del made in Italy in generale sempre attraverso lo sviluppo di servizi ad alto valore tecnologico.

Eimì è un collettore di esperienze adrenaliniche, enogastronomiche, culturali, in location lussuose ed esclusive. Per esclusivo si intende anche di non comune e unico nel suo genere. Infatti ogni esperienza si caratterizza per la sua unicità, ognuna è differente, così come le esigenze di ogni singolo viaggiatore che viene accompagnato alla scoperta di un nuovo racconto della Calabria, attraverso nuovi punti di vista e orizzonti.

L’amministratore unico, Paola Antonietta Scuticchio, vanta un’esperienza decennale nell’ambito turistico ed in progetti di cooperazione internazionale. Esperta del territorio calabrese e nell’ambito dell’enogastronomia, sommelier professionista qualificata. Esperta in marketing, con Eimì, pianifica la progettazione, la realizzazione, la gestione, le campagne pubblicitarie, il marketing, la comunicazione di iniziative, eventi, fiere di settore ed esposizioni, veicolandole e creando innovazioni che uniscono le nuove tecnologie alla fruizione reale di luoghi, prodotti, beni materiali e immateriali.