Catanzaro, nonna Caterina, 101 anni e 101 nipoti

Nonna Caterina, 101 anni che ha festeggiato il 27 novembre il suo compleanno. Caterina Maiolo, vedova Scicchitano, come primato non ha solo l’età, ma anche quello di poter circondarsi dell’amore della sua numerosa famiglia. I suoi tanti nipoti, 101 come i suoi anni le sono stati vicini, chi di persona, chi a distanza, con i numerosi mezzi di comunicazione moderni che lei nata nel 1920 forse nemmeno sognava, nel giorno della sua festa.

Una donna allegra, festante e autosufficiente. Così la descrive chi la conosce. “Beve ogni giorno il suo bicchiere di vino, rigorosamente rosso, e ama le soppressate calabresi”. Insomma, una calabrese doc che ha anche portato con i suoi figli, nipoti e pronipoti, la Calabria in tutto il mondo.

E nel giorno delle candeline, non mancano musica e gioia, con i suoi cari stretti a lei. E proprio Caterina non si tira indietro quando una delle tante nipotine, Katia, la invita a ballare.