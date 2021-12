Catanzaro, Torre Cavallara “Luogo del cuore” Fai

La Torre Cavallara è “Luogo del cuore” per il Fai (Fondo Ambiente Italiano). L’ufficializzazione in queste settimane quando il Fai ha decretato i 20 vincitori del bando “I Luoghi del Cuore”, a conclusione dell’omonima campagna del 2020.

La decima edizione della campagna nazionale dei Luoghi del Cuore FAI è finalmente giunta a termine con la proclamazione dei 20 progetti premiati con il finanziamento per il recupero e la valorizzazione dei beni.

I vincitori del bando

I 20 vincitori dei bandi sono distribuiti in 13 regioni italiane: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Purtroppo, anche in questa edizione, nessun progetto calabrese è riuscito ad aggiudicarsi il finanziamento.

Il Comitato della Torre Cavallara non ha potuto partecipare al bando di assegnazione dei finanziamenti per la mancanza di un requisito fondamentale: il consenso della proprietà dell’immobile.

Il riconoscimento ufficiale del Fai

La Torre Cavallara: il primo Luogo del Cuore di Catanzaro

La Torre Cavallara di Catanzaro ha totalizzato 3.919 voti, piazzandosi al 106° posto assoluto sugli oltre 39.500 siti candidati. L’importante monumento è giunto al secondo posto assoluto tra i luoghi candidati in Calabria, dietro il Complesso Monastico Basiliano di Santa Maria del Patire, nel Comune di Corigliano Rossano.

Ma la più grande soddisfazione di risultato arriva dalla classifica nazionale relativa alla tipologia di sito, in cui la Torre Cavallara risulta la più votata d’Italia, davanti alla Torre Colimena di Manduria (TA).

Questo grande risultato è stato raggiunto grazie ai cittadini e alle organizzazioni che hanno costituito il Comitato ideato e coordinato dall’Associazione Culturale Calabria Contatto:

Associazione di Promozione Culturale CulturAttiva; Associazione Storica Mirabilia; Soc.Coop.Edizione Straordinaria; Associazione di Promozione Sociale Terre Ioniche; Associazione Catanzaro è la mia città; Gruppo fb “Sei di Marina di Catanzaro se…”; Associazione KalabrianH2O; Associazione Fotografica Cromatica; Mo.d’à Momenti d’Arte APS; Associazione di Promozione Sociale Linea Jonica.

Un gruppo di dieci associazioni indipendenti che ha accettato la sfida della cooperazione trasformando un luogo che sembrava destinato all’oblio nel primo Luogo del Cuore di Catanzaro.

La targa di Luogo del Cuore FAI

“A prova tangibile dell’importante risultato raggiunto, il FAI ha concesso al Comitato degli Amici della Torre Cavallara di poter fregiare il monumento della targa di Luogo del Cuore.

Sarebbe bello poter concludere il percorso della campagna FAI restituendo alla Torre Cavallara un po’ dell’attenzione che merita. Crediamo che sia doveroso concedere a questo simbolo della città la dignità del riconoscimento di Luogo del Cuore attraverso l’affissione pubblica della targa. Sarebbe un segno di rispetto per la storia e per l’identità di tutto il territorio”.