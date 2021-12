Fp Cgil Area Vasta: congratulazioni e buon lavoro al nuovo procuratore generale Lucantonio

La Fp Cgil Area Vasta esprime le più sincere congratulazioni all’ex procuratore aggiunto di Napoli Giuseppe Lucantonio, eletto all’unanimità dal Consiglio superiore della Magistratura alla guida della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro.

“Il nuovo incarico- affermano Francesco Grillo Segretario generale e Sergio Rotella responsabile Giustizia- rappresenta il giusto traguardo e riconoscimento ad un professionista che in questi anni di duro lavoro presso la Procura di Napoli ha impiegato tutte le sue forze per garantire la sicurezza e la legalità in un territorio difficile come la Campania. Siamo certi che grazie alle sue grandi competenze il dottor Lucantonio saprà svolgere il suo nuovo ruolo istituzionale con il senso di responsabilità e la lungimiranza necessari per fronteggiare la piaga della criminalità nella nostra regione”.