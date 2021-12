Liceo classico “Galluppi” senza riscaldamento, domani sciopero. La dirigente: “I lavori partiranno a breve, in arrivo altre stufe”

È stato annunciato per domani lo sciopero degli studenti del liceo classico “Galluppi” a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della scuola. “Fino a qualche giorno fa probabilmente non ve ne era bisogno, ma ora la temperatura è incredibilmente scesa” si legge nella nota stampa inviata dai rappresentanti di Istituto e di Consulta a firma di Graziano Pitaro, Alessandra Iacopino, Michele Frangella, Davide Pisano, Alessandro Bressi e Giulia Costantino.

“A ciò si aggiunga che alcune classi, durante le lezioni, tengono le finestre aperte a causa del Covid – continua la nota – e ciò provoca ancor di più l’insostenibilità della situazione. Tutti noi e i nostri genitori siamo allarmati perché rischiamo di non soffrire per il Covid, ma di ammalarci di bronchite o altro. Le lezioni sono peraltro insostenibili in questa situazione di disagio”.

“Stamattina – si legge ancora nella nota – abbiamo provato a relazionarci con la preside, ma purtroppo nessun risultato concreto si è riusciti ad ottenere dagli organi competenti. I rappresentanti di istituto hanno agito e agiscono esclusivamente a difesa dell’intera scuola: sì, perché i termosifoni riscaldano non solo gli studenti, ma anche la stessa preside, il corpo docente e il personale ATA. Siamo dispiaciuti e rammaricati dell’ingiusta situazione creatasi. La situazione non è più sostenibile. È arrivato il momento che ognuno si prenda la propria responsabilità e che tutti sappiano di questo grave problema che affligge la nostra scuola”.

“Ora basta – concludono i rappresentanti degli studenti nella nota – occorre che noi studenti ci facciamo sentire attraverso una protesta generale e condivisa: da venerdì 10 Dicembre c.a. e fino a quando il problema non verrà risolto verrà indetto lo sciopero degli studenti. Sciopero per rivendicare il nostro diritto di avere una scuola civile nei fatti e non solo nelle parole. Nessuno si tiri indietro per questa battaglia di civiltà!”

La risposta della De Filippis: “Abbiamo ottenuto oltre un milione di euro per i lavori”

“L’impianto della scuola è ormai desueto e fatiscente – ha dichiarato a CatanzaroInforma la dg Elena De Filippis– ed è proprio per questo che abbiamo sollecitato ed ottenuto dalla Provincia oltre un milione di euro per il rifacimento dell’intero impianto. I lavori partiranno durante le festività natalizie e saranno create delle aule temporanee per consentire il prosieguo dei lavori anche dopo il rientro degli studenti. L’edificio è molto grande e quindi i tempi saranno lunghi. Intanto domani, oltre alle stufe già presenti, ne arriveranno altre da parte della Provincia. Non è il periodo migliore, ne sono consapevole, è un disagio per tutti. Abbiamo però contezza che finalmente i lavori partiranno e questo mi consente di pensare che potremmo finalmente risolvere il problema. Ciò che dovevamo ottenere lo abbiamo ottenuto, non possiamo fare altro al momento”.