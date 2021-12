Il Liceo Classico Galluppi annuncia querela per diffamazione aggravata nei confronti del consigliere comunale Corsi

“In merito all’articolo comparso, per pochi minuti, su Catanzaroinforma e che permane su altro locale organo di stampa, a firma del sig. Corsi, consigliere comunale di questa tanto vituperata e oltraggiata città, e relativo al funzionamento dell’impianto di riscaldamento della scuola,intendo precisare che nessuna risposta ritengo si debba dare, in questa sede, alle infamanti, farneticanti e calunniose affermazioni fatte dal succitato sig. Corsi”. E’ quanto afferma in un comunicato stampa la preside del liceo Classico Pasquale Galluppi di Catanzaro, professoressa Elena De Filippis.

“Numerosi attestati di solidarietà e di sdegno – prosegue la dirigente scolastica – mi sono, peraltro immediatamente pervenuti da professori ed alunni.

Mi corre l’obbligo, però, di comunicare che,in ogni caso, a difesa della mia dignità e di quella della scuola che mi onoro di dirigere, adeguate ed esaustive risposte saranno date al sig. Corsi nell’unica sede competente.

Mi riferisco al Giudice penale che provvederó ad adire, sporgendo tempestivamente formale querela di rito per i reati di diffamazione aggravata e per ogni altro reato che l’Autoritá Giudiziaria riterrà di contestare.

Non consentirò a nessuno e tantomeno al sig.Corsi di infangare, per palesi motivi personali pseudo-politici, il buon nome del Liceo e con esso dei docenti e, soprattutto degli alunni che ne costituiscono il fulcro”.