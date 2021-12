Accusata di aver lasciato i figli soli a casa, assolta

È stata assolta una mamma residente in un paese della provincia di Catanzaro che era stata accusata di aver lasciato da soli i due figli minori. Il fatto risale al 2018 quando i Carabinieri allertati dal Comune si sono recati all’abitazione della donna pochi minuti prima della mezzanotte e hanno trovato i figli soli. La donna – difesa dall’avvocato Antonio Chiarella – si era allontana per motivi di lavoro e per brevissimo lasso di tempo. Ragion per cui è stata assolta.