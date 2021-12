Cronaca

Covid, prorogata dal governo in Calabria la zona gialla per altri 15 giorni

In regione un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 25,9% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 16,6%

Più informazioni su









“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus” è rinnovata, a partire da lunedì la zona gialla per altri 15 giorni per Friuli-Venezia Giulia e la Calabria. E’ quanto stabilisce una ordinanza del ministero della Salute. Nel provvedimento il ministero scrive che “la Calabria presenta una incidenza dei contagi pari a 207,5 casi ogni 100 mila abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 25,9% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 16,6%”. In Friuli-Venezia Giulia l’incidenza dei contagi è 419,9 casi ogni 100 mila abitanti. Il tasso “di occupazione di posti letto in area medica pari al 22,0 % e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 14,9”. (ANSA)