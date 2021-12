Lo spettacolo del Presepe della Parrocchia San Pio X

Lo splendido presepe della Parrocchia San Pio X di Catanzaro ha avuto finalmente la sua “Luce” con la reposizione del Bambin Gesù nella mangiatoia da parte del parroco don Franco Isabello, al termine della celebrazione del mistero della Natività del Signore. “E quindi uscimmo a riveder le stelle” il tema dell’anno pastorale su cui si basa il cammino della comunità parrocchiale, con il riferimento del XXXIV canto della “Divina Commedia” di Dante Alighieri, e su cui si ispira la rappresentazione del presepe. Un percorso di fede a tema perchè dopo il cammino nelle tenebre di questo tempo, il Covid19 per intenderci, dobbiamo uscire e intraprendere la strada verso la Speranza. Il sentiero che conduce alla ripresa, alla Luce, la luce che è Gesù e la Sua nascita che genera vita e speranza.

Il tutto riferito alla Lettera Apostolica “Admirabile Signum” di Papa Francesco che descrive il contesto del cielo stellato e del silenzio della notte. In questa “Notte” che, a volte, circonda la nostra vita ecco che il Signore si fa presente e si fa uomo. Il Messia predetto dai profeti viene in mezze a noi, gli Angeli e la Stella sono i segni che ci invitano a metterci in cammino e i Pastori sono coloro che ricordano di abbandonare le mille faccende e diventano i primi testimoni dell’unica cosa essenziale. Dio ci viene incontro nel Bambino Gesù, la cui bellezza singolare traspare nel presepe. E allora seguendo l’invito e le parole di don Franco Isabello “Alziamo gli occhi verso il cielo stellato, certi di poterci orientare anche nelle notti più buie, questo è il tempo della Luce. Alziamo gli occhi fissando il cielo e nel segno visibile della stella vediamo il Dio invisibile che parla al nostro cuore. Alziamo gli occhi: Una stella spunta da Giacobbe (Num 24,17). E sara’ ancora Natale…